Así se manifiesta en un comunicado difundido por el Ministerio español de Exteriores titulado "Declaración conjunta sobre el próximo Marco Financiero Plurianual de los ministros de Asuntos Generales de los Estados miembros Amigos de la Cohesión".

"Rechazamos firmemente cualquier reducción de las asignaciones nacionales de los Planes Nacionales y Regionales de Asociación en la próxima Caja de Negociación. Cualquier recorte de este tipo socavaría políticas fundamentales de la UE consagradas en los Tratados", reza la breve declaración conjunta.

Los países llamados Amigos de la Cohesión en la UE son Bulgaria, Chipre, República Checa, Estonia, Grecia, España, Croacia, Hungría, Italia, Lituania, Letonia, Malta, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia y Eslovaquia​.