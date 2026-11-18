El intercambio se produjo durante un conversatorio con el asesor de la Subdirección de Gestión Cultural y Artística de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, Luis Antonio Silva, celebrado en el Centro Cultural de España en Asunción, que cumplió 50 años y fue pionero en la red de 16 espacios distribuidos en 15 países de América Latina y el Caribe, así como en Guinea Ecuatorial.

"Bogotá tiene mucho que aportar, porque pone en el centro de la innovación, y de la planeación urbana, la cultura como un eje transversal", dijo Silva a EFE antes de exponer las líneas que dibujó la ciudad con miras a 2038, cuando cumplirá sus primeros 500 años.

El funcionario explicó durante el encuentro que la capital colombiana basa su gestión cultural en el derecho a la expresión, la acción colectiva y la diversidad de propuestas, esto último impulsado por las distintas comunidades que conforman la ciudad.

Además, invitó a los promotores a imaginar la cultura fuera de espacios cerrados como museos o centro culturales y apreciarla "desde otros ámbitos".

"Teniendo en cuenta lo interespecie, los afectos, los retos demográficos que son una realidad global y, al mismo tiempo, el cambio climático", añadió.

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En tanto que el consultor del Plan Nacional de Cultura paraguayo, Vladimir Velásquez, dijo a EFE que el conversatorio busca "incidir en los procesos de cambio" que atraviesan la capital Asunción y el país.

"Asunción quiere detener su proceso de deterioro, estamos en una situación en la que la ciudad no está bien y la cultura juega un rol estratégico en ese marco", dijo Velásquez.

De igual forma, apuntó antes del conversatorio, que contó con el auspicio de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que Asunción persigue replicar el "proceso de cambio" que experimentó la capital de Colombia décadas atrás, y que le llevó a transformarse en "una ciudad referente en gestión cultural y gestión urbana en general".