"El periodismo colombiano no puede convertirse en el duplicado acrítico de la cuenta de Instagram de un mandatario megalómano crecido a punta de inteligencia artificial", aseguró el periodista durante la ceremonia en la que recibió el Premio a la Vida y Obra de un Periodista del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar.

El periodista, director y conductor de El Reporte Coronell y expresidente de Univision Noticias, también criticó que el mandatario haya levantado "un muro de silencio" para protegerse de las investigaciones periodísticas

"Un presidente que se atribuye la autoridad de decir qué periodismo merece protección y cuál no. Un presidente que ha convertido la información pública, que es de todos, en un privilegio reservado para sus medios amigos", dijo.

Coronell recordó que De la Espriella, antes de llegar a la Presidencia y cuando ejercía como abogado, se convirtió, en su opinión, en "el peor depredador judicial de la prensa de Colombia", al considerar que nadie había abusado tanto del derecho para intentar sofocar las críticas y las investigaciones sobre su conducta.

"Ahora este litigante desaforado tiene a su servicio todo el poder del Estado para fomentar la autocensura y construir un muro de silencio para protegerse", agregó.

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Durante la ceremonia, Coronell repasó además los episodios de amenazas y persecución que ha sufrido a lo largo de su carrera, algunos de ellos dirigidos contra su familia y especialmente contra su hija Raquel, que tenía seis años cuando comenzaron las intimidaciones.

"He conocido el lado amargo de ejercer nuestro oficio", afirmó al recordar las llamadas telefónicas, los correos electrónicos, las coronas fúnebres y las amenazas de muerte que recibió durante años, así como las campañas de desprestigio y los seguimientos de agentes del Estado que, según denunció, buscaban identificar sus fuentes.

Coronell, que tenía 23 años cuando recibió su primer Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, dedicó el galardón a los periodistas asesinados en Colombia por ejercer su oficio, entre ellos Guillermo Cano, Jaime Garzón y Julio Daniel Chaparro.