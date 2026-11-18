El hombre que entre 2017 y 2020 dirigió el primer Ejecutivo de Emmanuel Macron, de quien se distanció más tarde, apeló a reformas "radicales" y "masivas" para evitar una crisis que "asfixiaría" a Francia y le colocaría a merced de los mercados como en el pasado estuvieron Italia, Grecia y Portugal.

Frente a ello apostó por una reforma de las pensiones introduciendo una parte de capitalización, pero también retrasando la edad mínima, acabar con la semana laboral de 35 horas "que han empobrecido el país", reducir a la mitad los permisos de residencia de extranjeros y romper con el principio de reagrupamiento familiar, reformar de forma profunda la justicia y modernizar la educación.

Philippe, que rechaza competir en las primarias del centro y la derecha que preparan otros rivales, como el también ex primer ministro 'macronista' Gabriel Attal, el ex ministro conservador Bruno Retailleau o el alcalde liberal David Lisnard, aseguró que seguirá adelante con un programa en el que cuenta "decir la verdad a los franceses y no darles soluciones simplistas".

Consideró indispensable un ajuste presupuestario que pasa por una "reducción masiva" del gasto público y de las ayudas sociales, salvo las sanitarias, y aumentar el trabajo, con el fin de reducir el déficit público por debajo del 2,5 %, la mitad del actual y comenzar a desendeudar el país en cinco años.

A diferencia de sus competidores, a quienes adjudicó medidas populistas que conducirían a la salida progresiva de Francia de la Unión Europea, Philippe aseguró que no cuestiona la construcción europea, la economía de mercado, el estado de derecho o el sistema político actual, pero consideró necesario "ponerlos en orden", tanto financiero como social.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Tenemos que romper con un modelo social heredado de la postguerra que no está adaptado a la nueva situación demográfica y que frena el trabajo y el poder adquisitivo de los franceses", indicó.

En materia de inmigración, consideró que Francia debe "recuperar el control de sus fronteras" y prometió dividir a la mitad las entradas regulares, centradas en el trabajo y los estudios, pero no en el agrupamiento familiar.

Frente a Le Pen, consideró que diversos sectores del país necesitan la llegada de inmigrantes y frente a Mélenchon aseguró que no se pueden abrir de par en par las puertas del país porque eso "comprometería la integración".

Se mostró esquivo sobre la creación de centros de retención de inmigrantes en países terceros, aunque aseguró que crearía uno en el África del este para lo relativo al departamento francés de Mayotte.

Convencido de que la educación debe ser "la prioridad nacional", apostó por adoptar el modelo británico, el único en el que dijo el aprendizaje no ha retrocedido desde que fue reformado hace diez años, aseguró que aumentará un 20 % el salario de los docentes y apuesta por elevar el nivel de exigencia.

En política exterior se mostró favorable a que Francia recupere la potencia internacional y acusó a sus principales rivales, Le Pen y Mélenchon, de estar "fascinados" por el presidente ruso, Vladimir Putin.

"Esa fascinación malsana me inquieta profundamente por la seguridad de mi país. No conozco ningún vasallaje feliz y menos con dictadores", señaló.

A cinco meses de las presidenciales, los sondeos otorgan a Philippe más del 10 % de los votos, frente a Mélenchon y Le Pen, que pasarían a la segunda vuelta con más del 17 % y más del 32 %, respectivamente.