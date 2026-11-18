Las denuncias incluyen presuntas violaciones de la Ley de la República 11930, contra el abuso y la explotación sexual infantil en línea, en concreto por distribución y posesión de material de abuso sexual infantil, según el citado medio.

La Fiscalía deberá decidir ahora si formula una acusación contra Markle, detenido en Florida por presunta posesión de pornografía infantil y con una posible pena máxima de 20 años de prisión federal, mientras las autoridades filipinas coordinan las pesquisas con Estados Unidos.

La investigación "sigue en curso", dijo este miércoles a EFE la Policía nacional del archipiélago, que no ofreció más detalles del caso ni de las denuncias presentadas.

Las autoridades filipinas indicaron a principios de mes que los resultados preliminares del análisis forense identificaron archivos con material de abuso y explotación sexual infantil, y que un primer examen descartó que Markle participara en los contenidos.

En total, se recuperaron cerca de "7.500 fotografías y un vídeo, todos de menores de edad, niños y niñas, de ascendencia asiática, latina y europea", con edades que rondan "los 10 u 11 años", según detallaron en rueda de prensa a principios de mes las autoridades locales.

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"La explotación infantil no es obra de una sola persona cuando otros la permiten, la facilitan o se benefician del abuso. Seguiremos todas las pistas e identificaremos a todos los implicados", declaró el general José Melencio Nartatez Jr. al medio filipino.

La investigación arrancó el pasado 23 de octubre, cuando Markle Jr. denunció haber encontrado imágenes y vídeos de abuso infantil entre las pertenencias que su padre dejó en Cebú, donde vivió hasta mediados de año.

Ese mismo día, la duquesa de Sussex, Meghan Markle, aseguró en una carta remitida al medio británico 'The Sun' que sabía desde 2018 de estas acusaciones contra su padre, después de que la Policía británica se las trasladara, y que por eso cortó la relación y le impidió contacto con sus hijos.