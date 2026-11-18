Ramírez indicó que este será el segundo viaje previsto este año en la agenda internacional de Alliana, quien antes tiene previsto reunirse con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, para discutir la tarifa que Brasil paga por la energía de la represa binacional de Itaipú, administrada conjuntamente por ambos países.

"De manera que esos dos viajes son los que están contemplados para este año", enfatizó Ramírez.

Paraguay es miembro y fundador del Mercosur junto a Argentina, Brasil y Uruguay, país que actualmente tiene la presidencia pro tempore del órgano.

Se estima que Paraguay insistirá en esa cumbre en un reparto equitativo de las cuotas de exportación que el bloque pactó con la Unión Europea (UE), tras firmar en enero pasado un histórico acuerdo de libre comercio que creó un mercado de más de 700 millones de consumidores.

Alliana participará por primera vez en una cumbre del bloque como jefe de Estado, después de asumir la Presidencia en reemplazo de Santiago Peña (2023-2026), quien fue destituido mediante un juicio político en el Senado el pasado 6 de noviembre y detenido horas después, tras quedar vinculado al caso de Ueno bank, entidad intervenida por el Banco Central por problemas de solvencia financiera.