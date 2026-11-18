"Hoy Asia-Pacífico se ha convertido en el centro de la economía global, en el principal núcleo industrial y tecnológico del planeta", declaró Putin, quien señaló que las economías del foro representan más del 60 % del producto interior bruto mundial y el 50 % del comercio internacional de mercancías.

El mandatario destacó que los países asiáticos en desarrollo han pasado de ser una "fábrica del mundo", donde las empresas occidentales instalaban principalmente plantas de ensamblaje, a convertirse en "líderes del desarrollo global" y motores de la innovación tecnológica.

Putin vinculó esta transformación con el surgimiento de un orden internacional más equilibrado y criticó los intentos de algunas potencias de "contener el desarrollo" de sus competidores mediante restricciones económicas.

"Es cierto que las sanciones y los aranceles pueden afectar el desarrollo, pero no son capaces de detener completamente el crecimiento o destruir las economías", afirmó.

El presidente ruso puso como ejemplo los intentos "fracasados" de aislar a su país mediante unas sanciones sin precedentes, impuestas por Occidente tras la invasión de Ucrania, conflicto al que no se refirió expresamente.

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También sostuvo que la Unión Europea está perdiendo competitividad industrial por las restricciones contra Moscú y por haber renunciado a los suministros energéticos rusos, mientras que la presión exterior, según defendió, ha impulsado la transformación de la economía de Rusia.

En este sentido, aseguró que la proporción del dólar y el euro en los pagos por exportaciones rusas ha caído del 85 % en 2021 al 9 % actual.

Putin destacó asimismo que Asia-Pacífico concentra ya el 53 % del comercio exterior ruso, frente a algo más de una cuarta parte en 2014, por encima del objetivo del 40 % que Moscú se había fijado anteriormente.

Para profundizar estos vínculos, propuso reforzar las conexiones logísticas regionales mediante la modernización del ferrocarril transiberiano, la ampliación de los puertos rusos del Pacífico y el desarrollo de la Ruta Marítima del Norte.

El mandatario se ofreció también a compartir competencias rusas en inteligencia artificial, servicios digitales y comunicaciones por satélite, y anunció que el próximo 1 de enero entrará en vigor un régimen de incentivos a la inversión para el Lejano Oriente ruso y el Ártico.

Putin manifestó además su expectativa de que la reunión trilateral prevista para mañana jueves con los presidentes de China, Xi Jinping, y Estados Unidos, Donald Trump, contribuya a resolver diferencias mediante el diálogo.

Finalmente, anunció que Rusia ha presentado su candidatura para presidir la APEC en 2035 y expresó su confianza en obtener el respaldo de los demás miembros del foro.