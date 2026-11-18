Durante una reunión bilateral con el líder chino, Putin subrayó que la APEC "ofrece amplias oportunidades para un diálogo constructivo a todos los niveles, especialmente entre los líderes de las principales economías", de acuerdo a declaraciones recogidas por la agencia rusa TASS.

"Pueden sentarse juntos a intercambiar opiniones, resolver cualquier desacuerdo político, económico o de seguridad entre países mediante la búsqueda de compromisos y el equilibrio de intereses, y trabajar conjuntamente para reforzar las bases del desarrollo sostenible en todo el mundo", aseveró el jefe de Estado ruso.

"Por eso veo considerables beneficios potenciales en la próxima reunión trilateral entre los líderes de Rusia, China y Estados Unidos, prevista al margen de la cumbre de la APEC", agregó.

El Kremlin confirmó la semana pasada que la reunión trilateral tendrá lugar el jueves, un anuncio ratificado el lunes por China a través de su Ministerio de Exteriores.

La Casa Blanca adelantó que las conversaciones abordarán la reducción de los arsenales nucleares, aunque advirtió de que no espera acuerdos inmediatos.

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La inédita cita se celebrará en un contexto marcado por la guerra de Ucrania, iniciada con la invasión rusa de febrero de 2022, y el conflicto en Irán, desencadenado por la ofensiva estadounidense e israelí del pasado febrero.

El encuentro en Shenzhen llega, además, después de que Rusia y Ucrania reanudaran este mes en Abu Dabi las negociaciones con mediación estadounidense, aunque sin superar sus diferencias sobre las condiciones para poner fin a la guerra.

Putin, contra el que pesa una orden de arresto por crímenes de guerra en Ucrania, asistió por última vez a una reunión junto a otros líderes occidentales hace casi siete años en Berlín, en una conferencia internacional sobre Libia, donde compartió tribuna con los líderes alemán, francés y británico.