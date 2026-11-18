El evento, que se extenderá hasta el sábado bajo el concepto 'Raíces', contará entre sus novedades con la participación de la diseñadora dominicana Jacqueline Then y el colectivo Taraki, formado por tres creadoras shuar que incorporan a sus propuestas accesorios elaborados por artesanas indígenas de la Amazonía ecuatoriana.

Entre los invitados internacionales también destaca el diseñador mexicano Alfredo Martínez, quien regresará a Quito después de presentar en octubre su colección primavera-verano 2027, 'Soñar Despierto', en la Semana de la Moda de México.

Martínez, cuyos diseños han sido lucidos por artistas como Rosalía, Lana del Rey y Lupita Nyong'o, ha presentado sus creaciones en publicaciones internacionales como Vogue.

También participará Sócrates Mickinney, productor de moda de República Dominicana y director general de Emerge RD, una plataforma dedicada a descubrir y promover nuevos diseñadores.

En cuanto a los diseñadores ecuatorianos, la organización contempla la participación de Gustavo Moscoso, Milú Espinoza y Liz Cárdenas, junto con propuestas emergentes como las de Charly Salazar, Jen Pillajo, Ramiro Naranjo y Anshelik Sadith.

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Además de las pasarelas, el encuentro incluirá este jueves actividades como la ceremonia de los Fashion Recognition Awards Ecuador (Frae), que reconocen el trabajo de profesionales de la industria.

La gala también acogerá el lanzamiento de la revista ecuatoriana Embassy, fundada en 1960 y que retoma su actividad tras más de seis décadas.

La programación comenzó este martes con unas jornadas de charlas gratuitas en la Cámara de Comercio de Quito.