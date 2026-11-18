La delegación colombiana, encabezada por el vicepresidente José Manuel Restrepo, presentó a empresarios y fondos internacionales oportunidades de inversión en distintos sectores y defendió que el país ofrece garantías para invertir durante lo que denominaron 'Milagro Week'.

Restrepo calificó de positivo el balance del encuentro y destacó que supera las expectativas iniciales de 20.000 millones de dólares.

Entre los anuncios de hoy figura el del Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), con sede en México, que proyecta invertir hasta 1.500 millones de dólares para modernizar y ampliar cinco aeropuertos: Rionegro, Quibdó, Carepa, Corozal y Montería.

Por su parte, la multinacional minera AngloGold Ashanti prevé destinar 2.500 millones de dólares al proyecto de cobre Quebradona, en Antioquia, cuya construcción podría comenzar en 2028 si obtiene los permisos necesarios.

"Estamos muy entusiasmados por el proyecto Quebradona. Realmente será la entrada de Colombia en el sector global del cobre con exportaciones de alrededor de 1.500 millones de dólares al año con 80.000 toneladas de producción", indicó el gerente de asuntos corporativos de AngloGold, Stewart Bailey, en un video compartido por Restrepo en su cuenta de X.

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La canadiense Collective Mining, por su parte, anunció 100 millones de dólares para 2027 destinados a la exploración y el desarrollo de un proyecto minero en Marmato, en el departamento de Caldas. La compañía contempla inversiones adicionales de hasta 1.000 millones si obtiene las licencias correspondientes.

"Creo que es la oportunidad más prometedora en el mundo desde una perspectiva geológica y ahora con el nuevo Gobierno vamos a ver un 'boom'", dijo Ari Sussman, presidente de Collective Mining, en otro video en la página de Restrepo.

También en el sector minero, Mineros S.A. anunció que evalúa un portafolio de posibles inversiones en Colombia por hasta 600 millones de dólares. Santiago Cardona, responsable de la compañía en el país, explicó que su ejecución dependerá de la obtención de licencias y permisos.

Entre otros acuerdos figuran también un memorando de entendimiento entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia y Meta para reforzar las acciones contra el reclutamiento de menores a través de internet y promover el uso responsable de la inteligencia artificial (IA).

La compañía de tecnología financiera Addi anunció una inversión de 2.000 millones de dólares durante los próximos 24 meses para ampliar el acceso al crédito formal en el país.

La 'Milagro Week' fue inaugurada el lunes con un mensaje virtual del presidente Abelardo de la Espriella, quien animó a los inversores a "venir e invertir, venir y construir, venir y crecer" con Colombia.

Entre las inversiones destacó la de la aerolínea Avianca, que anunció un plan de 3.000 millones de dólares en Colombia para incorporar 61 aeronaves entre 2027 y 2029.