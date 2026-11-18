"Rusia cuenta con todas las tecnologías y la experiencia necesarias para restaurar el puente de Crimea rápidamente", dijo el vice primer ministro Andréi Nikitin a la agencia TASS.

Nikitin aseguró que el sistema de transporte de Rusia tiene un alto grado de resiliencia y que el Gobierno ha puesto bajo su control las labores para la restauración del puente.

Enfatizó que después de que comenzará a funcionar el servicio ferroviario, la prioridad de las autoridades es el transporte por carretera.

"Estamos trabajando con las regiones para desarrollar rutas alternativas y redistribuir el tráfico", dijo.

Las autoridades rusas reconocieron este martes "daños estructurales" en el puente de Crimea tras el ataque efectuado por el ejército ucraniano, el segundo en 24 horas.

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En las imágenes difundidas por medios independientes se observan daños en la estructura del puente, donde se desplomó uno de los arcos de la carretera y una sección de la calzada cayó al agua.

El ataque fue confirmado por el líder crimeo, Serguéi Axiónov, quien añadió que, igual que el día anterior, el tráfico por la instalación había sido cortado.

Por ese motivo, los conductores tienen que cruzar el estrecho de Kerch -que une los mares Negro y Azov- en transbordadores hasta nuevo aviso. Unas horas después del ataque, se reanudó el paso de trenes por el puente.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró que para el ataque su ejército utilizó drones Palianitsa, el cohete dron Ruta y misiles Neptune y FP-5 Flamingo.

El mandatario ucraniano describió la operación contra el puente de Crimea como una respuesta a los ataques rusos contra infraestructuras ucranianas.