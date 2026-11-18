Sánchez avanzó que mantendrá ese diálogo telefónico, en una entrevista en la televisión Antena 3 en la que aseguró que el Ejecutivo está llevando a cabo una acción diplomática tanto con Senegal como con Gambia (países de origen de las embarcaciones precarias que llegan a las costas canarias) para intentar frenar esta situación.

Aseguró que esos dos países están colaborando, pero subrayó que se necesita que esa cooperación sea más intensa.

La última semana ha estado marcada por un fuerte repunte de la llegada de inmigrantes a las islas Canarias -situadas en el océano Atlántico, frente a la costa africana-, con especial presión sobre El Hierro.

Entre el viernes 13 y el domingo 15 de noviembre se contabilizaron 3.890 personas llegadas en 31 embarcaciones, después de que el sábado se batiera el récord de desembarcos en un solo día en la ruta canaria, con 1.580 migrantes rescatados.

Sánchez destacó la acción humanitaria que se ha desplegado ante este "pico" de llegadas y se dirigió a los ciudadanos de Canarias para garantizarles que se están desplegando todas las capacidades del Estado con el fin de hacer frente a lo que está ocurriendo.

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La conversación que mantendrá con Barrow se suma a la que el pasado lunes informó de que había tenido también con el presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, con el objetivo igualmente de que su país aumente la colaboración para frenar en origen la salida de los cayucos.

El incremento de llegadas de inmigrantes irregulares a Canarias se ha convertido en un asunto presente en la mayoría de actos que están protagonizando los candidatos de las principales formaciones políticas ante las elecciones generales que se celebrarán en España el próximo 29 de noviembre.

Este fin de semana, Sánchez tiene previstos dos actos de la campaña socialista en Canarias, mientras que el líder del principal partido de la oposición (PP), Alberto Núñez Feijóo, se desplazará el viernes, y este martes estuvo el presidente del ultraderechista Vox, Santiago Abascal.

Ante la situación que vive Canarias, el Gobierno español anunció este martes una partida de cinco millones de euros extraordinarios para afrontar las consecuencias sanitarias, sociales y económicas del repunte migratorio.

Estos cinco millones se desglosarán en dos partidas: tres millones irán destinados al Gobierno canario para financiar los gastos extraordinarios del Servicio Canario de la Salud como consecuencia de la llegada de migrantes, y los otros dos restantes irán al Cabildo de El Hierro para gastos sociales y económicos.

Una financiación que se añadirá a los 15,18 millones de euros comprometidos para los dispositivos de acogida, la atención en costa y las derivaciones.

Sánchez se refirió también en la entrevista a la situación de Ceuta tras la entrada masiva de personas a finales de julio procedentes de Marruecos.

A su juicio, la situación actual es "muy buena" en relación con la que vivía la ciudad autónoma el 30 y 31 de julio, ya que se ha avanzado "de manera muy rápida" para lograr la normalidad.

A pesar de que muchos han ido volviendo paulatinamente a Marruecos, en la actualidad se calcula que todavía hay unos 5.000 inmigrantes irregulares que permanecen en Ceuta.