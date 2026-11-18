Los ministerios de Interior y Educación explicaron que, con el objetivo de prevenir y detectar trampas con IA, enviarán una primera alerta a las 8:30 hora local, antes del inicio del examen, y posteriormente enviará "mensajes adicionales sin previo aviso", según un comunicado conjunto.

Las mencionadas alertas llegarán a todos los móviles encendidos y sonarán durante 10,5 segundos a volumen máximo, aunque los dispositivos estén en silencio, de conformidad con el reglamento de difusión de mensajes en caso de desastre, si bien precisaron que no se trata de un desastre real y que no es necesario evacuar.

Según las carteras ministeriales, la persona que lleve un dispositivo inteligente será considerada "inmediatamente" culpable de hacer trampas y no podrá examinarse, aunque no lo haya usado.

"Esta medida tiene como objetivo evitar que se produzcan trampas mediante IA a través de cámaras ultracompactas y dispositivos inteligentes, (...) y detectar tramposos", sostuvieron. Fuentes citadas por la agencia de noticias Yonhap indicaron que Educación ordenó a los centros que los alumnos solo lleven lápices al aula.

La primera ministra de Corea del Sur, Han Seong-sook, reconoció este miércoles que las alertas pueden causar molestias, pero pidió comprensión a la ciudadanía: "Os pedimos una vez más vuestro entendimiento, ya que es un paso inevitable para que nuestros hijos puedan hacer el examen en condiciones justas".

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Han subrayó también que el Ejecutivo, el partido gobernante y la Presidencia harán todo lo posible por tranquilizar a los estudiantes honestos y a sus padres, aunque persistan las dudas sobre la eficacia de las medidas, según declaraciones recogidas por Yonhap.

Esta iniciativa llega después de que, el pasado domingo, la persona que obtuvo la mejor puntuación en el examen de contabilidad fiscal confesara haber hecho trampas: fotografió las preguntas con una cámara en miniatura, las transmitió a una IA y comprobó las respuestas en un teléfono.

Ante este suceso, el Gobierno prometió el lunes aplicar medidas para impedir que los estudiantes usen IA durante el examen de acceso, conocido como 'Suneung' en coreano, que se celebrará este jueves.

Se trata de una prueba muy exigente a la que se presentan en torno a medio millón de estudiantes y que afecta incluso a la frecuencia del transporte público, al horario de la Bolsa de Seúl y a los vuelos.