Según informó la Presidencia mexicana en un comunicado, los dos mandatarios destacaron la solidez de los vínculos bilaterales, que este año cumplen 51 años.

El encuentro tuvo lugar en los márgenes de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que reúne este miércoles y jueves a representantes de 21 economías de la cuenca del Pacífico para abordar asuntos como el comercio, la innovación tecnológica y la cooperación regional.

Durante la conversación, Sheinbaum y To Lam intercambiaron impresiones sobre las relaciones económicas entre ambos países y la preparación de la próxima edición del foro, de la que Vietnam será anfitrión por tercera vez, después de haber acogido las reuniones de 2006 y 2017.

La delegación mexicana estuvo integrada, entre otros, por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard y el de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco.

Durante su estancia en Shenzhen, Sheinbaum se ha reunido también con el presidente chino, Xi Jinping, y con el primer ministro canadiense, Mark Carney, además de presentar ante empresarios de la APEC el 'Plan México', con el que su Gobierno busca atraer inversiones y fortalecer la producción nacional.

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La mandataria visitó asimismo un hospital chino que utiliza inteligencia artificial en sus servicios médicos y manifestó su interés en explorar vías de cooperación para incorporar estas tecnologías al sistema sanitario mexicano.