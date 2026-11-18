"En la primera operación, realizada el 10 de noviembre entre las aldeas de Kheyranle y Butale -dos localidades de la región de Hiran, en el centro-sur del país-, murieron el cabecilla Ismaaciil, quien era el jefe de finanzas del grupo en la zona de Aboorey -en la misma área-, y Makaraan, quien era el conductor del líder", indicó la NISA en un comunicado recogido este miércoles por medios locales.

Durante el ataque también resultó "gravemente herido" Cabdiraxmaan Cosobow, jefe del grupo en el distrito de Maxaas, también en Hiran, y se destruyeron 50 proyectiles de lanzacohete RPG y un vehículo Toyota NOAH.

Una segunda operación, que tuvo lugar el 16 de noviembre en el distrito de Moqokiri, en Hiran, se saldó con dos altos cargos terroristas heridos de gravedad, identificados como Bilaal, de la unidad de extorsión; y Mahad, de la unidad de atentados.

Estos dos ataques se producen en un contexto en el que países que aportan tropas a la misión de paz de la Unión Africana (UA) han comenzado a retirar fuerzas del país.

Somalia intensificó sus combates contra Al Shabab desde que el presidente, Hassan Sheikh Mohamud, anunció en agosto de 2022 una "guerra total" contra los yihadistas, en la que a menudo colaboran tanto la misión de la UA, como Estados Unidos, que suele contribuir con bombardeos aéreos.

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El grupo terrorista, afiliado desde 2012 a la red de Al Qaeda, perpetra atentados para derrocar al Gobierno central, apoyado por la comunidad internacional, e instaurar un Estado islámico ultraconservador.

Al Shabab controla zonas rurales del centro y el sur del país, además de atacar a territorios vecinos como Kenia y Etiopía.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin Gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra.