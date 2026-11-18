La Fiscalía del Distrito de Nuevo Taipéi (norte) imputó a Wang Ping-hung, antiguo gerente de ventas de la empresa Unity Credit Investigation, y a dos cómplices de apellidos Wu y Liu, por recopilar y usar de forma ilícita datos personales, según un comunicado citado por la agencia de noticias CNA.

Wang se habría reunido con funcionarios de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Shanghái (este) durante un viaje a China en marzo de 2025, tras lo cual aceptó el encargo de un intermediario de reunir información sobre los 'youtubers' Pa Chiung y Minnan PYC.

Entre junio y octubre de 2025, Wang habría utilizado ordenadores de Unity Credit Investigation para obtener datos personales de ambos y de cinco de sus familiares, entre los que se incluían números de documento de identidad, domicilios o números de teléfono, de acuerdo con el organismo.

Según los fiscales, Wang envió además a Wu y Liu a vigilar a la pareja durante una manifestación contra China celebrada en Taichung (centro de Taiwán) en julio de 2025 o a una concentración anticomunista que tuvo lugar en Taipéi en octubre del mismo año.

Wang habría recopilado los registros de vigilancia y los datos personales y se los habría entregado a funcionarios de seguridad pública de Shanghái durante un viaje a China en noviembre de 2025.

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Según la Fiscalía, pocos días después de ese viaje, la Policía china emitió un aviso de recompensa contra los dos 'youtubers' y la Oficina de Seguridad Pública de Quanzhou, en la provincia china de Fujian, les acusó de "incitar a la secesión".

Los fiscales acusaron a Wang de contribuir a la "represión transnacional" de China contra ciudadanos taiwaneses y sostuvieron que sus actos sometieron a los dos hombres a "presión psicológica" y pusieron en riesgo su seguridad, por lo que pidieron una pena de tres años y seis meses de prisión.

Además, solicitaron que el tribunal imponga a los cómplices penas adecuadas, al considerar que ambos mostraron arrepentimiento y no fueron los cerebros de la operación.

Las autoridades de Pekín consideran Taiwán "parte inalienable" del territorio chino y no descartan el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada por el Ejecutivo taiwanés, que sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla tienen derecho a decidir su futuro político.