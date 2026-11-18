"Quisiera reiterar con claridad: no necesitamos crear un nuevo orden de seguridad europeo. Simplemente debemos atenernos a las normas y principios acordados hace mucho tiempo", destacó Wadephul durante la rueda de prensa conjunta con su homólogo azerbaiyano, Jeyhun Bayrámov.

El jefe de la diplomacia alemana recordó que la base de estos acuerdos son el Acta Final de Helsinki, firmada en 1975; la Carta de París, firmada en 1990; y el Memorando de Budapest, firmado en 1994.

Al referirse al Memorando de Budapest, enfatizó que Rusia, como sucesora legal de la URSS, se había comprometido no solo a respetar la soberanía de Ucrania, sino también a garantizar su protección. Añadió que cualquier negociación para resolver la guerra en Ucrania sin la participación europea sería infructuosa.

Durante la rueda de prensa, el ministro agradeció a Azerbaiyán su asistencia humanitaria y energética a Kiev, calificándola como una importante contribución a la estabilidad europea.

Las partes también abordaron la diversificación del suministro energético, el desarrollo de la ruta de transporte del Corredor Medio entre Europa y Asia Central, así como las próximas conversaciones económicas bilaterales en Berlín y el inminente lanzamiento del Consejo Empresarial Azerbaiyano-Alemán.

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La normalización de las relaciones entre Bakú y Ereván fue otro tema tratado. Wadephul elogió las medidas adoptadas por las partes tras la cumbre de Washington el año pasado y afirmó que una solución pacífica en el Cáucaso sería el tema central de sus próximas reuniones en Armenia.

Por su parte, Bayrámov destacó el compromiso de las partes con el derecho internacional y expresó el interés de Bakú en ampliar los vuelos directos con Alemania y en poner en marcha el proyecto de la Universidad Azerbaiyano-Alemana.

El martes, Wadephul tuvo un encuentro con el presidente de Azerbaiyán, Ilham Alíyev, en el que las partes abordaron las perspectivas de cooperación en los ámbitos económico, político, energético, logístico y de transporte. En ese sentido, la delegación alemana destacó la importancia de las exportaciones de gas azerbaiyano a los países de la Unión Europea (UE).

Desde 2022, las exportaciones pasaron de 8.000 millones de metros cúbicos a 13.000 millones de metros cúbicos, según afirmó recientemente Alíyev.EFE.