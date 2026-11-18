“La relación que tengo con China es genial. Es una relación de amistad y de respeto. Ya viste el orden de las sillas anoche (en la cena) y el saludo que no ha pasado nunca en la historia de China. Ningún presidente ha hecho eso. Ir al aeropuerto a recibir a alguien. La pompa es hermosa, las miles de personas”, observó Trump en entrevista con Fox News desde Shenzhen.

Xi recibió ayer a Trump a los pies de la escalinata del Air Force One a su llegada a la cumbre del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC), un gesto protocolario inédito y que, según Pekín, fue en reciprocidad por la bienvenida que le dio Trump en septiembre en la visita de Xi a Washington.

Durante la cena de líderes de la APEC y esta mañana al inicio de la sesión plenaria, Xi, el anfitrión, ha colocado a Trump en un lugar de honor, entrando a los eventos principales junto al estadounidense y mostrando una cercanía especial.

Xi y Trump mantendrán su reunión bilateral esta tarde, para posteriormente reunirse en formato trilateral con el presidente ruso, Vladímir Putin.

“Me pasé toda la noche con Xi, sentado a su derecha y hablamos toda la noche”, explicó Trump en la entrevista con Fox.

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El mandatario reveló que habló con Xi sobre inteligencia artificial y subrayó que Estados Unidos está por delante de China en ese desarrollo estratégico.

Trump también dijo que se refirió brevemente a la salida de Jensen Huang como consejero delegado de Nvidia y aseguro que su dimisión por su relación sentimental con Alice Huang, directora de la empresa tecnológica Megaspeed y supuesta espía china, fue una “tragedia”.