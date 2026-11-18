En una entrevista emitida la noche del miércoles en EE.UU. en Fox News, Trump aseguró que "cuando dicen que China trabaja con Irán, que Rusia trabaja con Irán ¿Están dándoles algo de información? Sabemos todo lo que le están aportando. Lo sabemos exactamente y es poca cosa (peanuts, en el inglés original)".

En opinión de Trump, una ayuda importante a Irán sería si le aportaran barcos de guerra o grandes buques.

"Eso es lo que yo llamaría guerra", apuntó Trump en Shenzhen.

Según fuentes de la inteligencia estadounidense, China ha apoyado Irán durante la guerra iniciada a finales de febrero por Estados Unidos con imágenes satelitales y otro tipo de inteligencia.

Expertos estadounidenses consideran que Rusia está apoyando a Teherán también con imágenes de satélite para ayudar a los iraníes en la fijación de objetivos para sus ataques, así como con cooperación tecnológica y en drones.