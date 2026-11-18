"Nuestra alianza nunca ha sido mejor", dijo Trump al reunirse con Marcos Jr. en el Palacio Malacañang, residencia oficial y sede de la oficina del presidente filipino, a donde acudió junto al secretario del Tesoro, Scott Bessent; el de Estado, Marco Rubio; y el de Comercio, Howard Lutnick, entre otros altos cargos.

Trump subrayó que la alianza con Filipinas es "una de las más antiguas e importantes en el Pacífico", la cual "defiende la libertad de ambas naciones" frente a la expansión de China, y abogó por ampliarla, cuando los dos países tienen un tratado de mutua defensa desde 1951 que ha ido siendo fortalecido con acuerdos complementarios.

El presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., dijo por su parte: "Estados Unidos es nuestro único aliado por tratado, y nuestra relación ha seguido creciendo con el paso de los años".

Manila mantiene con Pekín disputas soberanistas en el mar de China Meridional, por donde circula alrededor del 30 % del comercio global y que alberga el 12 % de los caladeros mundiales, además de tener potenciales yacimientos de petróleo y gas.

Marcos Jr., hijo del fallecido dictador Ferdinand Marcos, abogó por seguir ampliando también la cooperación a otras áreas como la tecnología y la "superinteligencia artificial" en las que aseguró que EE. UU. "sigue liderando".

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Por otro lado, Trump presentó a EE. UU. como potencia energética con vistas a aumentar la colaboración en este sector con Filipinas, país especialmente golpeado por la guerra iniciada en Oriente Medio por su socio norteamericano, que le llevó a ser el primer país en el mundo en declarar el estado de emergencia energética el pasado marzo.

"Tenemos más energía que ningún otro país en el mundo. El doble. E incluso más que eso. Y, si sumas Rusia y Arabia Saudí, también somos más grandes que ambos juntos", aseveró Trump.

"Además hay que añadir Venezuela, que fue nuestra nueva adquisición. Fue una adquisición, tanto si la gente quiere decirlo como si no, y es increíble lo que ha pasado a EE. UU.. EE. UU. es ahora el productor líder de petróleo y gas natural con mucha diferencia", subrayó.

Trump afirmó que EE. UU. acaba de anunciar "un importante proyecto de nuevo gasoducto en Alaska para exportar energía abundante y asequible a nuestros aliados y socios del otro lado del Pacífico, y Filipinas sería un socio natural en esta iniciativa".

Tanto Trump como Marcos Jr. viajarán este mismo miércoles a Shenzhen (China), donde este miércoles arrancó la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC), con el foco puesto en una trilateral inédita el jueves de Trump con sus pares de China y Rusia, Xi Jinping y Vladímir Putin, quienes tuvieron ya hoy un cara a cara.