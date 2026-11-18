Trump partió de Manila a bordo del avión que Catar le regaló hacia las 14.30 hora local (06.30 GMT), con destino a Shenzhen, donde el presidente chino, Xi Jinping, y el ruso, Vladimir Putin, se reunieron ya este miércoles y aseguraron que las relaciones entre China y Rusia "siguen siendo estables y fiables".

El presidente de EE. UU. mantendrá mañana una inédita trilateral con Putin y Xi, quienes tuvieron tiempo hoy de acercar posturas antes de la llegada del líder republicano, que ha pasado menos de 24 horas en Manila, en una visita para mostrar sintonía con sus principales socios en Asia-Pacífico frente a la expansión regional de China.

En Filipinas, a donde llegó el martes con motivo de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), Trump mantuvo el mismo día un encuentro con los líderes del Quad, el foro de seguridad integrado por Estados Unidos, Japón, India y Australia para contrarrestar a China en el Indopacífico.

La primera ministra nipona, Sanae Takaichi; el primer ministro indio, Narendra Modi; el primer ministro australiano, Anthony Albanese; y Trump acordaron reforzar la cooperación del bloque en materia de vigilancia marítima y de ciberseguridad, en la que supuso la primera reunión de líderes del Quad en dos años.

También pactó con el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, la eliminación de "todos los aranceles" tailandeses a productos estadounidenses, mientras ambas partes ultiman un "acuerdo de comercio recíproco" que se espera que se firme próximamente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este miércoles, el mandatario estadounidense se reunió con su homólogo filipino, Ferdinand Marcos Jr., en un encuentro en el que apostó por "expandir" el acuerdo de defensa mutua que mantiene con el país asiático.

Por otro lado, Trump presentó a EE. UU. como potencia energética con vistas a aumentar la colaboración en este sector con Filipinas, país especialmente golpeado por la guerra iniciada en Oriente Medio por su socio norteamericano, que le llevó a ser el primero en el mundo en declarar el estado de emergencia energética el pasado marzo.

También aseguró tras el encuentro haber cerrado "el mayor acuerdo comercial" logrado hasta ahora con Filipinas, aunque no ofreció detalles del pacto.

Se desconoce por el momento si mantendrá reuniones este miércoles una vez llegue a Shenzhen.