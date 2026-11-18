El encuentro, confirmado por Washington, Pekín y Moscú, se celebrará en el complejo Kylin Villa, en los márgenes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), aunque la Casa Blanca rebajó las expectativas sobre la posibilidad de alcanzar acuerdos inmediatos.

Washington presentó las conversaciones como un primer acercamiento para explorar posibles reducciones de los arsenales nucleares, mientras que China destacó el carácter pionero de la reunión y su importancia para promover la estabilidad estratégica internacional.

Por su parte, el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov señaló que los dirigentes abordarán cómo reforzar las relaciones entre las grandes potencias y su contribución a la estabilidad internacional.

La cita se producirá en un contexto marcado por las guerras en Ucrania e Irán, además de las diferencias entre Pekín y Washington en materia comercial y tecnológica.

En Ucrania, las fuerzas de Kiev atacaron el martes el puente de Crimea, provocando daños estructurales reconocidos por Moscú, en una operación que el Kremlin no descartó que buscara entorpecer la reunión trilateral.

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Antes del encuentro a tres bandas, Xi y Trump tienen previsto mantener una reunión bilateral en la que podrían abordar las restricciones estadounidenses a la exportación de semiconductores avanzados, el suministro chino de tierras raras y la consolidación de la tregua comercial, prorrogada en septiembre pasado cuando el líder chino visitó EE.UU.

Ambos dirigentes escenificaron el miércoles un acercamiento más que protocolario cuando Xi recibió personalmente al estadounidense a pie de pista a su llegada a Shenzhen, donde lo saludó y abrazó antes de la cena de bienvenida, devolviéndole así a Trump el gesto que tuvo el republicano con él el pasado septiembre al llegar a Washington en visita oficial.

Xi y Putin mantuvieron ayer una reunión bilateral en la que el mandatario chino aseguró que sus relaciones siguen siendo "estables y fiables", mientras que el ruso destacó los "beneficios potenciales" de la cita trilateral.

El encuentro se producirá también después de la reanudación este mes de las negociaciones entre Rusia y Ucrania en Abu Dabi, con mediación estadounidense, aunque sin avances sustanciales para poner fin al conflicto.