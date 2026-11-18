"Esta elección, celebrada seis meses después de las de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral), reafirmó una vez más la resiliencia del país a la hora de consolidar su democracia mediante la celebración periódica de elecciones democráticas y el traspaso pacífico de poder", señaló en su informe preliminar la misión de observación electoral de la UA.

La organización panafricana envió a 37 observadores, procedentes de 22 países del continente, que visitaron durante la jornada electoral un total de 365 colegios, repartidos entre las nueve islas habitadas del archipiélago.

En el día de la votación, el ambiente en los centros observados fue "tranquilo y sereno" y la mayoría de ellos abrieron de manera puntual, según la UA.

La misión destacó, además, las nuevas medidas tomadas desde los últimos comicios presidenciales de 2021 para garantizar la "inclusividad" del voto, asegurando que la mayoría de los colegios fueran accesibles para personas con discapacidades físicas.

La organización reportó, sin embargo, que ciertos políticos denunciaron que algunos candidatos emplearon recursos del Estado durante la campaña y ofrecieron regalos en mitines, algo que incumple la ley.

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En la misma línea que la UA, la misión de observación enviada por la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) afirmó en su propio informe preliminar que la votación se produjo de manera mayoritariamente "pacífica, ordenada y transparente", mientras el recuento de votos se ajustó a las normas establecidas.

Según datos de la Comisión Nacional Electoral (CNE) con casi el 100 % del voto escrutado, el presidente del país, José Maria Neves, resultó reelegido para un segundo mandato de cinco años con casi el 64 % del sufragio.

En segundo lugar quedó su principal rival, la exministra de Justicia Joana Rosa, que logró el 31,4 % e hizo historia como la primera mujer en postularse a la Presidencia.

Neves contaba con el respaldo del gobernante Partido Africano de la Independencia de Cabo Verde (PAICV), que consolida así su dominio institucional, tras lograr el pasado mayo la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, al obtener 37 de los 72 escaños de la Cámara.

Cabo Verde, país considerado como uno de los bastiones democráticos más estables de África occidental, tiene un sistema semipresidencialista, en el que el jefe del Ejecutivo es el primer ministro, mientras el presidente y jefe del Estado comanda las Fuerzas Armadas y tiene poderes de veto y un papel moderador.

Con escasos recursos naturales, propenso a la sequía y con poca tierra cultivable, el archipiélago de Cabo Verde se ha labrado una reputación de estabilidad política y tiene una economía basada en los servicios dependiente, en gran medida, del turismo y las remesas.