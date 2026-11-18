Las autoridades locales, citadas por la agencia Interfax, reconocieron unos incendios en dos instalaciones "por fragmentos de drones" derribados.

A la vez, el carácter de las empresas afectadas no se detalla.

Los fragmentos de aparatos derribados también fueron hallados en las calles de la zona atacada y cerca de unas viviendas.

Según medios, las refinerías golpeadas anoche ya fueron blanco de los ataques ucranianos en otras ocasiones.

Las autoridades de la región fronteriza rusa de Bélgorod informaron, por su parte, que los ataques de Ucrania durante la jornada pasada causaron la muerte de tres civiles e hirieron a otros ocho.

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En total, Ucrania atacó Bélgorod en 135 ocasiones durante la jornada de ayer, informó el gobernador local, Alexandr Shuváev.