El inusual paisaje marítimo de Hopper, llamado 'The Martha Mckeen of Wellfleet', fue la sorpresa de la noche, ya que acabó superando con creces la estimación más optimista de la institución, de 30 millones de dólares, y convirtiéndose en el segundo cuadro más caro del artista y el más codiciado de la subasta de medio centenar de obras.

Según la información disponible en la web de Sotheby's, esta obra salía por primera vez a subasta después de estar integrada durante unos 45 años en la colección privada de la baronesa Carmen Thyssen-Bornemisza, que la institución describe como una de las más destacadas del mundo, y de ser incluida en grandes retrospectivas.

En torno a 1944, Hopper, conocido como el pintor del silencio, retrató una escena marítima en Cape Cod (Massachusetts) protagonizada por un barco con grandes velas blancas en el que navegan dos hombres sobre las olas azules del mar y bajo un cielo despejado y brillante, así como varias gaviotas sobre un banco de arena.

Sotheby's señaló en una nota que Hopper pintó cuatro grandes cuadros de esta temática y solo dos estaban en manos privadas, lo que perfilaba a 'The Martha Mckeen of Wellfleet' como una de las obras más relevantes del estadounidense en salir al mercado en casi una década.

Este Hopper, además, eclipsó al cuadro que partía como el favorito de la subasta, 'L'Ami de l'ordre', del surrealista belga René Magritte, una enigmática obra en la que se recorta la figura de un hombre con sombrero sobre un paisaje con árboles, que estaba estimado entre 25 y 35 millones y acabó recaudando 45,43 millones.

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En total, la venta recaudó unos 365 millones de dólares, por encima de las previsiones más optimistas.

Otras obras destacadas fueron 'La Barque bleue' de Monet (25,98 millones), 'Femme nue et homme au fanion' de Picasso (18,5 millones) y 'Trois danseuses (Jupes jaunes)' de Degas (17 millones).