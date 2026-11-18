Según adelantó el periódico El Mundo y han confirmado a EFE fuentes próximas a la investigación, el apuñalado, de 27 años, podría ser uno de los jefes del coro de Ciudad Lineal de los DDP.

La agresión ocurrió sobre las 21:45 horas (20:45 GMT) del martes. Tras recibir el aviso de una agresión, una unidad del servicio de emergencias SAMUR atendió a un joven que sufría tres heridas por arma blanca en axila y tórax.

Tras ser intubado, fue trasladado en estado muy grave al hospital en una ambulancia que fue escoltada por la Policía Municipal.

La Policía Nacional investiga la agresión como un asunto de rivalidad entre bandas juveniles, en una zona en la que en las últimas semanas se han producido varios sucesos de las mismas características.

La banda latina DDP se estableció en España a finales de 2004, formada por jóvenes de nacionalidad dominicana, emulando la existente con el mismo nombre en República Dominicana y que estaba implantada también en algunas ciudades de Estados Unidos.

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Sus fines, según una sentencia de la Audiencia Provincial Penal de Madrid Nº7 de 2023, se concretan en el control territorial de calles y barrios para establecerse en el negocio clandestino del tráfico de drogas y armas, prostitución o extorsiones, entre otras causas.