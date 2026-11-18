El terremoto de este jueves, que se produjo en torno a las 02:22 hora local (17:22 GMT del miércoles), tuvo su epicentro a unos 10 kilómetros de profundidad en el mar junto a las costas de Ashikita y Amakusa, según datos de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

En la escala japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo, el temblor llegó a registrar una intensidad de 5 inferior en las zonas más cercanas al epicentro.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, de viaje en China para participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC), dijo en redes sociales que ha dado instrucciones para determinar la magnitud de los daños y proporcionar información a los ciudadanos.

"A quienes se encuentran en las zonas donde las sacudidas fueron más intensas, les pido que sigan prestando atención a la posibilidad de que se produzcan terremotos de intensidad similar", escribió la mandataria.

De momento no se han registrado víctimas o daños tras el temblor, mientras que las autoridades meteorológicas no han emitido ninguna alerta por tsunami.

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Kumamoto sufrió a finales de julio un fuerte terremoto de magnitud 7,1 que dejó cientos de desplazados y mató al menos a 38 personas, según el recuento de las autoridades locales.

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.