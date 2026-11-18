El sismo se produjo a las 12:41 hora local (4:41 GMT) a 10 kilómetros de profundidad, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), y fue percibido por los residentes de la zona afectada, según la agencia de meteorología, climatología y geofísica indonesia (BMKG).

La localidad más cercana al epicentro del temblor es Ruteng, a 40,6 kilómetros, mientras Labuan Bajo, la principal puerta de entrada al turístico Parque Nacional de Komodo, se encuentra a 75,7 km del mismo, indicó el USGS, que registra la actividad sísmica en todo el mundo.

Las autoridades indonesias no han informado por el momento de víctimas o daños materiales a causa del terremoto y el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC, por sus siglas en inglés) no ha activado alerta de tsunami.

Indonesia se asienta sobre el denominado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad tectónica donde son frecuentes los terremotos debido a la interacción de varias placas terrestres.

El archipiélago registra unos 7.000 temblores al año, la mayoría de ellos de intensidad moderada.