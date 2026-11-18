La Comisión Permanente de Organización del Estado del Gran Jural (Parlamento) aprobó la propuesta con el apoyo del 77,8 % de sus miembros presentes, informó la agencia estatal de noticias Montsame.

Los diputados no formularon preguntas antes de votar sobre la petición, que será sometida este jueves 19 de noviembre al pleno de la cámara, encargado de adoptar la decisión definitiva.

El respaldo de la comisión no supone todavía la aceptación de la renuncia, por lo que Khürelsükh continúa ejerciendo la Presidencia.

El mandatario anunció el martes su intención de abandonar el cargo después de que el opositor Partido Democrático exigiera su salida para esclarecer acusaciones de corrupción que afectan a dirigentes del gobernante Partido Popular Mongol (PPM).

"Entregaré mis responsabilidades como presidente de Mongolia, seré investigado y limpiaré mi nombre", declaró Khürelsükh, quien rechazó las acusaciones y denunció una campaña de difamación.

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La controversia gira en torno a supuestos sobornos por unos 110 millones de dólares relacionados con la construcción del ferrocarril Tavan Tolgoi-Gashuunsukhait, destinado al transporte de carbón.

Sin embargo, la agencia anticorrupción mongola informó el pasado 9 de noviembre de que no había encontrado pruebas de que esa cantidad hubiera sido repartida como sobornos y tampoco detectó irregularidades en las declaraciones patrimoniales del presidente.

Si el pleno acepta la renuncia, la Constitución establece que el presidente del Parlamento asuma temporalmente las funciones del jefe del Estado hasta la toma de posesión de su sucesor, que deberá ser elegido en un plazo de cuatro meses.

Khürelsükh, que asumió la Presidencia en 2021 tras ejercer como primer ministro, se encuentra en el único mandato de seis años permitido por la Constitución.

Su eventual salida agravaría la inestabilidad política de Mongolia, país situado entre China y Rusia que ha atravesado sucesivas crisis gubernamentales y disputas dentro del partido gobernante durante los últimos meses.