El esposo de la concejal, Pablo Baquedano, y una hija de tres años se hallan también entre los fallecidos en los cuatro ataques en dos aldeas del municipio de Yorito, según informes preliminares de la Policía Nacional, que los atribuye a una banda criminal que podría ser el Cartel del Diablo, que opera en el departamento de Yoro.

La dirigente tolupán, madre de cinco hijos y defensora de los bosques y el agua, había denunciado recientemente atropellos a los habitantes de la tribu de Mina Honda, de la que fue fiscal, según un video que ha trascendido en redes sociales, tomado de la Asociación de Organismos No Gubernamentales de Honduras (ASONOG).

En 2019 tuvimos "un reto muy grande, poder defender nuestro territorio", relató Olvera Pérez.

"No fue fácil, porque no es fácil defender el territorio, se encuentra con muchos obstáculos uno, incluso con amenazas de muerte, tantas cosas que se dan", subrayó esta activista hija de padres tolupanes.

Aquel año, según explicó la líder indígena, ingresó maquinaria para explotación minera al territorio de Mina Honda "sin la consulta libre, previa e informada".

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La concejal y activista dijo que "no sabía lo que era estar rodeados de militares, tener aquel pánico", sentir que en cualquier momento podían morir: "Como mujer y como defensora, estábamos dispuestas a ofrendar nuestra vida por nuestro territorio".

Su lucha comenzó cuando grupos campesinos ingresaron al territorio de Mina Honda y personal del Instituto Nacional Agrario (INA, estatal) ofreció a los tolupanes que titularan las tierras.

Sus padres nunca aceptaron la titulación, pero otras personas sí lo hicieron, sin importarles que fueran tierras ancestrales.

"Yo, como líder de la comunidad, me he encargado de trabajar con las maestras, de andar, de platicar con ellas, decirles que motiven a los niños a defender el territorio, defender el agua, el bosque y la vida, porque si defendemos el agua estamos defendiendo la vida", recalcó.

La muerte violenta de las doce personas se registró dos días después de que circulara en redes sociales un audio atribuido al Cartel del Diablo, en el que amenazaba de muerte a comerciantes y particulares que proporcionen alimentos o bebidas a policías y militares en el sector.

En los últimos días las autoridades han intensificado las operaciones en la zona y han capturado a 22 supuestos integrantes de la banda criminal, entre ellos la madre y una hermana menor de su presunto cabecilla, identificado como Esteban Gumercindo Ferrera.