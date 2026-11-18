En un comunicado, el secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, subrayó que "la cobertura mediática debe ser exacta y ética, sin sensacionalismo ni culpabilización de las víctimas" y que "la denuncia y la condena de estos crímenes no debe hacerse nunca en detrimento de los derechos, de la seguridad y de la dignidad de los niños".

La guía que se publica ahora para todos los países de la organización es un adaptación de una versión española que ya está disponible desde octubre de 2025, elaborada por expertas del ámbito académico, jurídico, sanitario y social y por periodistas, y que presentó la ministra española de Juventud e Infancia, Sira Rego, en noviembre de ese año.

Sobre la necesidad de evitar el sensacionalismo, sus autoras hacen hincapié, por ejemplo en los titulares de sus informaciones, que no deben convertir "la violencia en espectáculo", sino informar sin generar curiosidad morbosa y sin frivolizar el problema para buscar el clic.

También en que no hay que dar a entender nunca que los niños consienten, puesto que jurídicamente no se puede decir que un niño haya dado su visto bueno para mantener relaciones sexuales con un adulto.

El Consejo de Europa afirma que hay que respetar la vida privada de las víctimas, lo que significa no publicar ni nombres, ni fotografías, ni informaciones sobre su ubicación geográfica ni sobre su familia o su centro escolar, ni tampoco contenidos de las redes sociales u otros elementos que puedan de forma directa o indirecta servir a identificar a un niño víctima o superviviente.

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A ese mismo respecto, aconseja no interrogar directamente a niños víctimas de violencia sexual, en particular si están en fase de restablecimiento o participan en un procedimiento penal.

También solicita que se integren en las coberturas informaciones sobre dispositivos de ayuda, como las líneas de asistencia telefónica.