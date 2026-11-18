"Esta cooperación técnico-militar es una cooperación que hoy estamos reanudando y yo espero que la podamos llevar a sus mejores niveles para que, como lo ha dicho el secretario, podamos hacer frente a amenazas comunes", dijo la líder chavista en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) desde Miraflores, la sede del Gobierno, en Caracas.

La relación bilateral se empezó a restablecer tras la captura en Caracas por parte de EE.UU. del entonces presidente Nicolás Maduro, en enero pasado, y con la operación conjunta de junio, que culminó con la detención de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, máximo líder de la organización criminal transnacional Tren de Aragua.

La mandataria, quien asumió el cargo tras la captura de Maduro, resaltó "la importancia de reanudar" esa cooperación con el acceso a nuevas tecnologías, por lo que consideró que se trata de una alianza "muy beneficiosa" para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Según Rodríguez, Venezuela y EE.UU. han convertido "en muy poco tiempo, en apenas meses", momentos "muy difíciles y muy duros" en "un extraordinario espacio para la cooperación y el beneficio" de ambos países, que reanudaron formalmente sus relaciones diplomáticas el pasado marzo, tras siete años rotas.

En abril de 2005, Chávez, entonces presidente venezolano, anunció el fin de los acuerdos de intercambio y cooperación militar con EE.UU "hasta quién sabe cuándo".

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Esta es la primera visita de Hegseth a Venezuela desde la captura de Maduro, un operativo que, entre otras acusaciones, motivó un intento de juicio político en la Cámara de Representantes en su contra, que fue bloqueado hace poco más de una semana.

El pasado 5 de enero, dos días después de la captura de Maduro, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que Hegseth y el secretario de Estado, Marco Rubio, entre otros, estarían a cargo de coordinar la transición en Venezuela.

Además de Hegseth han viajado a Caracas el jefe del Comando Sur, Francis Donovan, en febrero y mayo; el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, en junio, y otros funcionarios, como el secretario de Energía, Chris Wright, en febrero y septiembre.

Hegseth tiene previsto viajar esta tarde a Colombia para reunirse con su homólogo, Jorge Eduardo Mora, y entregarle el primero de una serie de aviones militares de carga Lockheed C-130 Hercules.