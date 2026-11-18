Según la agenda oficial, que se prolongará hasta el viernes, la alta funcionaria se reunirá en la Casa Presidencial con el mandatario hondureño y miembros de su gabinete para abordar iniciativas de cooperación y proyectos orientados al desarrollo económico del país.

Cordeiro Guerra participará el jueves en la conferencia 'Perspectivas Económicas', organizada por el Banco Central de Honduras (BCH), donde ofrecerá una ponencia centrada en las estrategias para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo.

Ese mismo día encabezará la presentación en el país de 'AgriConnect', una iniciativa mundial del Grupo Banco Mundial enfocada en impulsar la productividad, la digitalización y la inserción en los mercados de los agricultores familiares.

En América Latina y el Caribe, el objetivo de este programa es beneficiar a diez millones de familias dedicadas a la agricultura para 2030, dentro de la meta global de alcanzar a 300 millones de pequeños productores en todo el mundo.

'AgriConnect', lanzada a nivel global en octubre de 2025 y para la región el pasado 10 de abril, se centra en la recuperación de infraestructura para facilitar la comercialización y el suministro de insumos, el desarrollo del capital humano mediante apoyo técnico y herramientas digitales, incluida la inteligencia artificial, para mejorar la conectividad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La plataforma cuenta con una financiación global estimada en 9.000 millones de dólares anuales y el potencial de movilizar otros 5.000 millones adicionales en inversiones, con el propósito de fortalecer los ecosistemas de innovación, crédito y servicios orientados al sector agrícola, según el organismo multilateral.