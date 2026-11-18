"Debemos defender el libre comercio y la inversión abierta, eliminar los obstáculos a la libre circulación de los factores de producción, garantizar el movimiento fluido de la economía y abrir más espacio para el crecimiento económico en Asia-Pacífico", aseveró el mandatario durante el plenario de la cumbre de líderes de la APEC, que tiene lugar en la ciudad china de Shenzhen.

En presencia del presidente estadounidense, Donald Trump, Xi reivindicó la cooperación económica y la relajación de las barreras comerciales en el seno de la APEC, al subrayar la importancia de "fijar un estándar más elevado de apertura" entre los integrantes del foro.

"Deben realizarse esfuerzos para armonizar los distintos acuerdos económicos y comerciales de la región, impulsar la facilitación y la digitalización del comercio y la inversión, y reducir las barreras al comercio y la inversión", aseguró el líder chino, quien recalcó que la construcción de una "comunidad" de Asia-Pacífico "requiere solidaridad y ayuda mutua".

"Los miembros de la APEC somos como pasajeros a bordo del mismo barco. Para navegar las olas del Pacífico, debemos unirnos como uno solo y cuidarnos los unos a los otros. Debemos ampliar nuestros intereses comunes, afrontar juntos las dificultades y los desafíos, y construir de forma constante un sentido compartido de comunidad", afirmó.

Tras la cumbre, en la que se debatirá sobre una agenda centrada en asuntos comerciales, conectividad regional o inteligencia artificial, se espera que se emita una declaración conjunta entre los países participantes, aunque algunos expertos consideran que las diferencias "siguen siendo amplias" en numerosos asuntos y que el formato de la reunión otorga "poco tiempo para resolverlas".

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La APEC (Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico) aglutina a veintiún países -entre ellos, tres latinoamericanos: Chile, México y Perú- y representa buena parte de la economía global, por lo que, si bien se trata de un foro sin capacidad de decisión, supone un termómetro a tener en cuenta sobre la coyuntura internacional.

De todas formas, las miradas estarán puestas en lo que sucederá tras el plenario: una anticipada e inédita cumbre trilateral entre Xi, Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin, en la que se espera que se traten asuntos como las guerras en Ucrania e Irán o la reducción de arsenales nucleares, aunque la Casa Blanca quiso rebajar expectativas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo al respecto de esto último.