La cita a tres bandas del jueves ha despertado temores de que los líderes puedan decidir el destino de Ucrania sin consultar a Kiev ni a Europa o que busquen dividir el mundo en esferas de influencia.

Washington ha dado a entender que no se espera que se aborde el tema del conflicto de Ucrania, antes de que Trump dijera que sí se haría. China ha afirmado que las conversaciones se centrarían en “salvaguardar la paz mundial”.

Según Washington, también se discutirá el desarme nuclear.

Xi y Putin se cruzarán brevemente antes de hablar ante el foro empresarial de la cumbre de la APEC, que se celebra en el polo tecnológico chino de Shenzhen (sur).

El presidente chino subió primero al estrado y pidió una mayor cooperación internacional en inteligencia artificial y “eliminar las barreras comerciales” y a la inversión.

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“Debemos forjar activamente alianzas para la innovación científica y tecnológica, profundizar la cooperación en la economía digital y la inteligencia artificial, y promover una transición ecológica”, dijo.

Según funcionarios rusos, luego de que Putin haya dado su discurso habrá dos reuniones: una sobre energía y finanzas y otra más pequeña sobre política exterior, incluyendo a Ucrania y Corea del Norte.

Este miércoles, Trump aún se encontraba en Filipinas, donde un día antes se reunió con los líderes de la alianza Quad conformada por Australia, Japón e India.

Dijo que tenía previsto mantener conversaciones uno a uno con Putin y, posiblemente, con el líder norcoreano Kim Jong Un en su próxima parada en Shenzhen.

Agregó que a Kim “querría” estar en la cumbre de China, horas después de que Pekín afirmara que no tenía información sobre un encuentro entre ambos.

Su secretario de Estado, Marco Rubio, no llegó a confirmar el miércoles la reunión con Kim.

“Si tenemos un problema con Corea del Norte, la única forma de resolverlo es dialogando con ellos. Ahora bien, tal vez eso no sea posible, y no les estoy diciendo que mañana vaya a haber una reunión”, dijo el funcionario en Manila.

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La reunión del Quad con Trump en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), integrada por 11 miembros, fue la primera de la alianza de seguridad desde su regreso al poder en enero de 2025.

Mientras Trump era recibido en Manila por una banda de música y una guardia de honor en el aeropuerto, en otros lugares unos 2.000 manifestantes se enfrentaron a la policía.

Portaban pancartas con lemas como “Trump, ¡fuera ya!” y “Rechazamos la ‘Pax Silica’”, en referencia a una iniciativa estadounidense para asegurar la cadena de suministro del silicio, elemento esencial para los equipos electrónicos.