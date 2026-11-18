La reunión, de la que todavía no han trascendido detalles, tiene lugar en un momento de fortalecimiento de los vínculos estratégicos entre Pekín y Moscú y de negociaciones pendientes sobre el suministro de gas ruso a China.

Antes de verse con Putin, Xi se entrevistó con su par de Corea del Sur, Lee Jae-myung.

Aunque aún no se ha publicado el resultado de dichas conversaciones, la Presidencia surcoreana avanzó que, en ellas, se tratarían "asuntos de interés mutuo" como la "cooperación para la paz y la estabilidad en la península coreana".

En los últimos días se llegó a especular con la posibilidad de que el líder norcoreano, Kim Jong-un, se incorporase a la lista de dignatarios participantes en la cumbre de Shenzhen, aunque China no confirmó este extremo y, por el momento, no ha habido señal alguna de que el mandatario se haya desplazado al país vecino.

Uno de los temas estrella de las reuniones en los márgenes de la APEC será precisamente la reducción del arsenal nuclear, tal y como avanzó el presidente estadounidense, Donald Trump, de cara a su anticipada e inédita cumbre trilateral con Xi y Putin, aunque la Casa Blanca quiso reducir las expectativas sobre las probabilidades de alcanzar un acuerdo al respecto.

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El encuentro a tres bandas, previsto para el jueves, se celebrará en un contexto marcado por la guerra de Ucrania, iniciada con la invasión rusa de febrero de 2022, y el conflicto en Irán, desencadenado por la ofensiva estadounidense e israelí del pasado febrero.

La cita en Shenzhen llega, además, después de que Rusia y Ucrania reanudaran este mes en Abu Dabi las negociaciones con mediación estadounidenses, aunque sin superar sus diferencias sobre las condiciones para poner fin a la guerra.