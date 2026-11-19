El evento se desarrollará el 27 y 28 de enero y es un espacio para el encuentro de los sectores público y privado, para la convergencia de ideas y la construcción de pasos para llevarlas a la acción, con la mira puesta en el crecimiento económico y desarrollo social de la región, explicó el presidente ejecutivo del banco de desarrollo de América Latina y el Caribe CAF, Sergio Díaz-Granados.

Bajo el lema “América Latina y El Caribe, una región de soluciones para los desafíos globales”, el foro "es una pieza central" en la estrategia de CAF para movilizar en los próximos cinco años unos 15.000 millones de dólares para proyectos de desarrollo en América Latina y el Caribe, explicó Díaz-Granados.

Es así que se espera la "asistencia récord de más de diez jefes de Estado", así como de más de 40 organizaciones internacionales, incluidos representantes europeos, además de eventos paralelos, afirmó.

Entre los jefes de Estado que confirmaron su participación figuran los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino; Bolivia, Rodrigo Paz; Uruguay, Yamandú Orsi; Costa Rica, Laura Fernández; Paraguay, Pedro Alliana; Guyana, Mohamed Irfaan Ali; Honduras, Nasry Asfura; Ecuador, Daniel Noboa; República Dominicana, Luis Abinader, y la primera ministra de Barbados, Mia Mottley.

El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, ya aseguró su participación, y "en las próximas semanas se espera anunciar nuevas confirmaciones de mandatarios y otras figuras internacionales", indicó CAF en una declaración este jueves.

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Díaz-Granados destacó que la "primera conferencia de ministros de economía" de la región tendrán lugar en el marco de este evento de dos días, que también recibirá por primera vez "a todos los fondos de desarrollo del Medio Oriente" con el objetivo de que eleven su participación en la región a través de la estrategia de movilización del Banco", afirmó Díaz-Granados.

América Latina y el Caribe "necesitan espacios donde sus líderes puedan debatir los grandes cambios globales, construir consensos y convertir las ideas en decisiones concretas por encima de las diferencias ideológicas (...) queremos que este foro contribuya a que América Latina no sea solamente objeto de la conversación, sino que participe activamente en su definición", agregó el presidente ejecutivo de CAF.

Durante el acto de lanzamiento del Foro CAF, Díaz-Granados y el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, firmaron el acuerdo mediante el cual se establece a Panamá como la sede permanente del evento, que realizó sus dos primeras versiones en este país centroamericano.

Tanto Martínez-Acha como Díaz-Granados dijeron que la elección de Panamá obedece a su vocación histórica de ser puente entre países, lo que le ha permitido desarrollar los sectores logísticos, de hostelería y conectividad, vitales para el buen desempeño de eventos como el foro internacional CAF.