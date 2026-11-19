"Cinco mujeres y un niño de 2 años murieron por disparos, mientras que la esposa, de 48 años, recibió un disparo en el estómago y fue trasladada posteriormente al hospital", publicó el SAPS en un comunicado.

El tiroteo ocurrió el miércoles sobre las 20:00 hora local (18:00 GMT), cuando tres hombres no identificados, de los cuales dos llevaban pasamontañas, llegaron a una casa de la sección K del municipio de Botshabelo para exigir ver al propietario, un hombre de 48 años, que no se encontraba en el lugar.

Tras el suceso, huyeron a pie de la zona, y la Policía abrió un expediente por seis delitos de asesinato y un intento de asesinato.

Este incidente ocurrió después de que el pasado domingo por la noche muriesen al menos 17 personas en dos tiroteos, uno a las afueras de la ciudad de Pietermaritzburg (este) y otro en el asentamiento informal de Jeffsville, cerca de la capital, Pretoria.

La violencia es un problema recurrente en Sudáfrica, país que sufre problemas de desigualdad, pobreza y desempleo y tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo.

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Sudáfrica registró 5.427 homicidios en el segundo trimestre de 2026 (unos 59 al día), lo que significa una bajada de casi el 6 % respecto al mismo periodo del año anterior, según datos oficiales.