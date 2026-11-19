En la conferencia 'Perspectivas Económicas', organizada por el Banco Central de Honduras (BCH) y presidida por su titular, Roberto Lagos, la funcionaria del multilateral resaltó que la región proyecta un crecimiento promedio cercano al 2 % este año, pese a las tensiones comerciales, los conflictos geopolíticos y la persistencia de la inflación.

El crecimiento económico esperado para este 2026 es similar al del año pasado (2,3 %), aunque esconde contrastes relevantes entre naciones, afirmó Cordeiro Guerra.

El reto regional radica en convertir esa capacidad de resistencia en impulso para generar empleos de calidad, elevar la productividad y mejorar las condiciones de vida.

"América Latina y el Caribe no están condenados al bajo crecimiento", agregó Cordeiro Guerra.

Como ejemplos de dinamismo en la región destacó a El Salvador, Panamá, República Dominicana y Paraguay, naciones a las que el organismo denomina "colibrís" tras registrar tasas de crecimiento próximas al 4 % durante al menos cinco años, un ritmo comparable al de Asia Oriental y el Pacífico.

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Atribuyó los resultados en esos cuatro países a "reformas sólidas" y decisiones económicas que han permitido a esas naciones mantener la estabilidad macroeconómica, reducir la pobreza y atraer inversión privada, incluso frente a choques externos.

Al referirse a Honduras, Cordeiro Guerra señaló que el país comparte "muchos" de los desafíos regionales, pero cuenta con "talento y potencial" para crear más oportunidades apoyándose en la estabilidad macroeconómica, la consolidación fiscal y reformas consensuadas.

El Banco Mundial prevé que el producto interno bruto (PIB) hondureño crezca un 3,4 % en 2026 y alcance el 3,8 % en 2028, impulsado por la inversión pública, el consumo privado y las remesas, junto a unas reservas internacionales sólidas, según la funcionaria.

No obstante, advirtió sobre la pérdida de peso de dos motores clave: entre 2015 y 2025, el comercio internacional cayó del 107 % al 92 % del PIB y la inversión extranjera neta retrocedió del 8,6 % al 2,7 %, mientras las remesas escalaron del 5 % a cerca del 30 %.

"Las remesas son un sostén vital para tantas familias hondureñas, pero para crear más empleos y oportunidades dentro del país, Honduras necesita recuperar" el comercio internacional y la inversión, recalcó Cordeiro Guerra, quien resaltó que el BM "está listo" para apoyar la agenda de transformación del país.

Para dinamizar la economía, la representante del BM propuso tres pilares: fortalecer la infraestructura física y el capital humano, mejorar el entorno de negocios simplificando trámites y regulaciones, y movilizar capital privado mediante asociaciones público-privadas y mejor financiación.

También llamó a ampliar la inclusión laboral femenina, dado que la participación de las mujeres en el mercado hondureño ronda el 40 %, frente al 56 % promedio de los países de ingreso mediano.

Cerrar esa brecha permitiría incorporar unas 700.000 mujeres más a la fuerza laboral, por lo que consideró importante ampliar el acceso al cuidado infantil y facilitar condiciones que permitan compatibilizar el trabajo y la familia.

"Honduras ya ha demostrado que puede crecer más rápido (...), el desafío ahora es recuperar ese dinamismo y convertirlo en un crecimiento duradero que llegue a todos y genere empleos de calidad y oportunidades reales para las familias hondureñas", concluyó.

La vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe llegó el miércoles a Tegucigalpa, y ya se reunió con el presidente hondureño, Nasry 'Tito' Asfura.