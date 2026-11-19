Las acciones de la compañía comenzaron a negociarse en el índice Nasdaq bajo el símbolo ANT, después de que Anthropic fijara el miércoles el precio de su salida a bolsa en 83 dólares por título.

Inicialmente, la empresa había establecido un precio de salida en el rango entre 70 y 78 dólares por acción.

La oferta pública inicial de Anthropic alcanzó los 81.300 millones de dólares, por encima de los 75.000 millones de la salida a bolsa de SpaceX en junio, que hasta ahora ostentaba el récord.

Además, si se tiene en cuenta la colocación privada simultánea, la operación asciende a un total de 107.300 millones de dólares, lo que la convierte en la mayor operación de financiación de este tipo hasta la fecha.

La capitalización de la empresa calculada sobre las acciones ordinarias en circulación asciende a unos 1,47 billones de dólares, tomando como referencia el primer precio de 111,50 dólares por acción. Pero si se incluyen también acciones potenciales derivadas de opciones y títulos concedidos a empleados, la valoración llega a los 2,02 billones de dólares.

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La exitosa salida a bolsa de Anthropic, que ya se preveía histórica, refleja que los inversores mantienen un fuerte apetito por la inteligencia artificial (IA) y refuerza la capacidad del sector para tomar acciones similares.

La oferta pública inicial de Anthropic comprende 956,35 millones de acciones de nueva emisión y otros 23,65 millones puestos a la venta por accionistas actuales, entre ellos sus siete cofundadores. A esto se suma una opción de sobreasignación (greenshoe) de 30 días que permite a los bancos colocadores, liderados por Goldman Sachs y Morgan Stanley, adquirir hasta 147 millones de acciones adicionales.

En paralelo a su estreno bursátil, Anthropic acordó una colocación privada de 26.000 millones de dólares en acciones sin derecho a voto, al mismo precio de 83 dólares respaldada por los principales actores tecnológicos del ecosistema de IA.

De este modo, Google y Nvidia aportan 10.000 millones de dólares cada uno, seguidos por AMD con 2.500 millones, Broadcom, Micron y Microsoft con 1.000 millones respectivamente, y TSMC con 500 millones.