"La próxima semana se publicará el proyecto preliminar elaborado como resultado de una serie de debates. La adopción de la nueva Constitución tiene una gran importancia en nuestro programa", dijo Pashinián durante una reunión del gobierno en Ereván, capital armenia, según informó la agencia armenia Armenpress.

El líder armenio prometió hace muchos meses que convocaría un referéndum para que sean los armenios los que decidan si quieren normalizar definitivamente las relaciones con Bakú.

El presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, ha reiterado que para garantizar una paz duradera en el Cáucaso, Armenia debe enmendar su Constitución y eliminar de ella toda reclamación territorial.

La actual carta magna armenia incluye en su preámbulo una alusión a la declaración de la Independencia armenia que, a su vez, recoge la reunificación con Nagorno Karabaj, territorio bajo control azerbaiyano desde 2023.

Respecto al referéndum, que podría ser convocado ya el próximo año, Pashinián adelantó: "Si el pueblo rechaza la Constitución, dimito".

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"Si el pueblo dice sí a la Constitución, tampoco seré candidato a primer ministro en los próximos comicios", añadió.

El partido gobernante liderado por Pashinián ganó las recientes elecciones legislativas con mayoría absoluta, pero se quedó a las puertas de la mayoría constitucional necesaria para reformar la carta magna sin necesidad de recurrir a otras formaciones políticas.

De hecho, hoy recordó a la oposición que, sea cual sea el resultado, dejará el poder, sea de inmediato o al término de su mandato, como es su deseo.

Los líderes occidentales han instado a ambos países a firmar la paz lo antes posible, de lo que dependen numerosos proyectos económicos regionales en los que tienen interés Europa y Estados Unidos.