El ataque ocurrió la noche del martes 17 de noviembre, cuando Concepción, conocido como 'Comandante Tigre', regresaba de una asamblea comunitaria en Xochistlahuaca, de acuerdo con los primeros reportes.

Versiones recogidas por medios locales señalan que hombres armados interceptaron el vehículo en el que viajaba el político y abrieron fuego.

Concepción y su acompañante, identificado como Tranquilino López Merino, murieron en el lugar, según los reportes.

El Ayuntamiento de Xochistlahuaca condenó el doble homicidio y expresó sus condolencias, al tiempo que aseguró que colabora con las autoridades encargadas de esclarecer los hechos.

"Condenamos este lamentable acto y expresamos nuestra solidaridad con sus familiares y seres queridos", señaló en un mensaje en Facebook.

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Hasta el momento, las autoridades no han precisado las circunstancias del asesinato ni el posible móvil.

El crimen ocurre en un contexto de violencia persistente contra funcionarios y aspirantes a cargos públicos en México.

Apenas el 11 de noviembre pasado, fue asesinado en Michoacán (oeste) el empresario Eduardo Valdovinos, quien aspiraba a una coordinación municipal de Morena en Lázaro Cárdenas, durante un acto público.

La organización Data Cívica documentó en 2025 al menos 246 ataques contra funcionarios de gobierno o aspirantes a cargos judiciales, de los cuales 136 terminaron en asesinato, en un patrón que golpea con especial fuerza al ámbito local.

En Guerrero, la presión también se ha mantenido sobre autoridades y fuerzas de seguridad. La ONG Causa en Común reportó 37 policías asesinados en el estado durante 2025, uno de los balances más altos del país.

Además, entre enero y agosto de 2026, Guerrero concentró el 5,6 % de los homicidios dolosos nacionales, además de registrar al menos tres agentes asesinados en la semana del 4 al 10 de septiembre.