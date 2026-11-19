“Los ataque rusos a Kiev han provocado daños una vez más a una misión diplomática. La embajada de Países Bajos en Ucrania ha sufrido daños menores. Por fortuna, nadie ha resultado herido”, escribió Sibiga.

Por su parte, el ministro de Exteriores neerlandés, Tom Berendsen, ha escrito en X que “un proyectil impactó detrás de la embajada” de Países Bajos en Kiev. “Por fortuna, nuestros colegas han salido ilesos, aunque hay algunos daños menores en el edificio”, agregó.

El jefe de la diplomacia neerlandesa dijo que el incidente está siendo investigado.

Sibiga publicó una fotografía de varias ventanas rotas en el edificio de la embajada neerlandesa.

“Urgimos a la comunidad internacional a condenar en los términos más contundentes los ataques de Rusia a diplomáticos extranjeros y expresamos nuestro mayor apoyo a nuestros colegas neerlandeses”, cerró Sibiga su mensaje.

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En otro mensaje publicado poco después, el propio Sibiga informó de los desperfectos sufridos también por la embajada austríaca en la capital ucraniana.

"Putin se hizo pasar por un líder global en Shenzhen. En realidad es un criminal y un terrorista global. Y debe ser tratado como tal", dijo en este mensaje Sibiga, que expresó su "plena solidaridad" con los diplomáticos austriacos.

Fotografías publicadas por el jefe de la diplomacia ucraniana muestran daños en ventanas y lo que parece ser un desprendimiento de parte de un techo en el interior de la legación.

Sibiga también denunció que un dron ruso sobrevoló el Ministerio de Exteriores ucraniano durante la tarde del jueves y cayó en sus inmediaciones tras ser derribado.

Rusia ha atacado repetidamente Kiev durante la mañana y la tarde del jueves. Las explosiones y los disparos de las defensas aéreas ucranianas han podido escucharse de forma constante durante la jornada.

Según el alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, una persona ha muerto en el distrito de Podil de la capital ucraniana a causa de estos ataques rusos, que han causado también varios heridos.