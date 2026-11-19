El OeEB señaló en una declaración escrita a EFE en Viena que se realizaron "todas las comprobaciones pertinentes de forma correcta".

Además, recordó que "hasta fechas recientes, Ueno bank contaba con una calificación crediticia externa de BB, otorgada por una importante agencia de calificación independiente, así como con cuentas anuales auditadas por una prestigiosa firma de auditoría".

Ueno bank anunció el pasado 23 de junio haber obtenido financiamiento de 20 millones de dólares del OeEB para impulsar MIPYMES, a mujeres emprendedoras y proyectos de finanzas verdes.

Según el Ueno, esa operación reforzaba "la confianza internacional" en su modelo de crecimiento y en la capacidad de Paraguay "para canalizar financiamiento hacia sectores productivos estratégicos".

Menos de cinco meses más tarde, Ueno bank fue intervenido mediante un procedimiento de resolución, lo que golpeó a cientos de miles de clientes y abrió una crisis política en Paraguay.

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Consultado por EFE en Viena sobre sus actividades en Paraguay, el OeEB señaló que "observa y analiza muy de cerca" la situación actual en el país sudamericano y que, "llegado el momento, adoptará todas las medidas necesarias".

Alegando el secreto bancario austríaco, la entidad no quiso precisar cuáles podrían ser esas medidas ni evaluar si da por perdido el dinero prestado a Ueno bank.

Con todo, el OeEB mantiene que "el caso de Ueno bank no tiene repercusiones significativas sobre el riesgo crediticio" declarado por la entidad austríaca.

Asimismo, recordó que en el pasado "se produjeron casos de entidades financieras sometidas a intervención supervisora o a procesos de liquidación en países en desarrollo y mercados emergentes".

"Como banco de desarrollo, el OeEB realiza su actividad en esos países, lo que conlleva, por su propia naturaleza, mayores riesgos crediticios de carácter político y económico que los existentes en mercados consolidados", reconoció el banco.

Fundado en 2008, el OeEB es una filial del Banco Austríaco de Control (OeKB), una entidad que financia y garantiza exportaciones de empresas austríacas.

Los activos del OeEB ascendieron en 2025 a 1.511 millones de euros (actualmente 1.659 millones de dólares), con un beneficio de 3,87 millones de euros (4,25 millones de dólares).

Su actividad principal consiste en financiar proyectos empresariales sostenibles en países en desarrollo y mercados emergentes, con el objetivo de fomentar el crecimiento económico y mejorar las condiciones de vida de la población local.