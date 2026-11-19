"Bangladés reitera que la repatriación de los rohinyás a sus hogares en Myanmar sigue siendo la única solución viable a la crisis. Bangladés confía en que la sentencia servirá como un catalizador fundamental para el retorno seguro, voluntario y digno de los rohinyás a Myanmar", indicó en un comunicado el Gobierno bangladesí.

La reacción oficial llega después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyera hoy que Birmania cometió un genocidio contra la minoría musulmana entre 2016 y 2017.

Bangladés, hogar de más de un millón de refugiados rohinyás desde su huida de Birmania, celebró en un comunicado la sentencia en el caso presentado por Gambia, el primero en el que el máximo órgano judicial de la ONU considera responsable de un genocidio a un Estado.

"Como parte en el procedimiento, Birmania está ahora jurídicamente obligada a cumplir plenamente la sentencia definitiva de la Corte y ejecutar sus órdenes", señaló la nota oficial bangladesí.

La CIJ ordenó a Birmania investigar y enjuiciar a los sospechosos de cometer actos de genocidio, prevenir nuevas violaciones, garantizar la no repetición y otorgar una indemnización a la comunidad rohinyá.

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Bangladés también hizo un llamamiento a la comunidad internacional para garantizar la aplicación plena y rápida del fallo.

La ofensiva militar de 2017 obligó a más de 700.000 rohinyás a huir a Bangladés, donde se unieron a oleadas anteriores de refugiados. La mayoría malvive en los campamentos de Cox's Bazar, entre ellos Kutupalong, considerado el mayor campo de refugiados del mundo.