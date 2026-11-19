Rajab murió el pasado martes en Turquía a los 62 años, aparentemente tras haber sufrido un infarto en el país donde se había autoexiliado hace unos meses al inicio de la guerra de EE.UU contra Irán, por temor a ser arrestado por las autoridades por documentar abusos y represión del Gobierno contra la población chií.

El entierro se produjo de forma apresurada este jueves por la mañana después de que el cuerpo del activista llegara al país en la noche del miércoles y las autoridades obligaran a enterrarlo en horas tempranas y bajo el llamado para evitar "politizar el funeral".

Sin embargo, los asistentes al acto, entre los que se encontraban destacados activistas políticos y de derechos humanos, pudieron marchar por la capital desde un centro religioso chií, mientras que varias figuras políticas y sociales leales al gobierno participaron en la etapa final de la ceremonia fúnebre.

Durante el entierro, una figura destacada de la oposición, que pidió el anonimato, dijo a EFE que con el fallecimiento de Rajab, Bahréin se enfrenta a un panorama "sombrío".

Baréin es un pequeño reino del golfo Pérsico que acoge importantes bases militares de los EE.UU, gobernado por una monarquía absoluta suní que controla a una población de mayoría chií.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde el inicio de la guerra entre Irán y EE.UU, el país ha recibido ataques constantes por la presencia de bases estadounidenses en el territorio, mientras que el gobierno ha reprimido cualquier expresión de apoyo o simpantía hacia Irán, país también de mayoría chií.

Esa represión ha incluido juicios y condenas a clérigos chiíes, o el exilio de figuras como Rajab, cuya pérdida, según indicó a EFE la misma fuente, supone la desaparición de una de las "válvulas de escape" que garantizaban la desescalada.

Esta semana, un tribunal de Baréin condenó a cadena perpetua a 64 clérigos chiíes y algunos de sus colaboradores, acusados de terrorismo, "adoptar la ideología iraní", vincularse a la Guardia Revolucionaria de Irán e intentar derrocar al régimen suní del reino del golfo Pérsico.

Rajab fue una de las voces más importantes de Bahréin relativas a los derechos humanos clave en la creación de redes entre otros activistas y organizaciones internacionales.

Human Rights Watch (HRW) indicó en un comunicado publicado ayer que Rajab partió tras una carrera en la que defendió los derechos humanos durante los años noventa.

En 2000 cofundó la Sociedad de Baréin para Derechos Humanos, una de las primeras organizaciones bareiníes de derechos humanos. También fue cofundador y luego presidente del Centro de Baréin para los Derechos Humanos.

Fue un líder destacado en las protestas de 2011, en el marco de la Primavera Árabe, y fue detenido y encarcelado en numerosas ocasiones por criticar al gobierno y exponer las condiciones de los prisioneros en Baréin.

En junio de 2020, fue excarcelado después de cuatro años de prisión por delitos relacionados con la libertad de expresión, a condición de que pasara el resto de su condena a cinco años de cárcel bajo arresto domiciliario.

La directora de Oriente Medio y el Norte de África en HRW, Balkees Jarrah, recalcó que "ha sido un líder y un guía para los defensores de los derechos humanos en la región. Él y su familia pagaron un alto precio por su activismo, pero estamos agradecidos por su sabiduría, su tenacidad y su valentía".