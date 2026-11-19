"Este reflejo sistemático de capitulación ante Rusia y ante los regímenes autoritarios es una enfermedad congénita de la extrema derecha en Francia", declaró Barrot en una entrevista con la emisora RTL.

El jefe de la diplomacia francesa afirmó que Le Pen y Louis Aliot, dirigente del RN y expareja de la candidata al Elíseo, que se perfila como próximo ministro de Exteriores si la primera gana las elecciones presidenciales del próximo 2 de mayo, "se revuelcan en el espíritu de derrota y en el derrotismo", y consideran que Francia y Europa "ya han perdido y no pueden hacer nada más".

Le Pen reafirmó el lunes pasado su intención de poner fin progresivamente a la ayuda financiera francesa a Ucrania si llega a la presidencia, una vez cumplidos los compromisos europeos ya adquiridos.

La dirigente de extrema derecha comunicó esta posición al embajador ucraniano en París, Vadym Omelchenko, y alegó que la situación de las finanzas públicas francesas ya no permite mantener esa asistencia.

Le Pen ha defendido, sin embargo, que Francia siga apoyando a Kiev mediante el suministro de material, la ayuda humanitaria y una diplomacia más activa, con el objetivo de participar en las negociaciones para poner fin al conflicto.