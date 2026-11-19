Este viernes es el Día Europeo de la Igualdad Salarial, que cada año conmemora el día en el que, de media, las mujeres dejarían de cobrar por su trabajo si su salario anual se distribuyera igual que el de los hombres que desempeñan sus mismas labores, para simbolizar esa brecha de género.

En la víspera de esa fecha, la vicepresidenta de la Comisión Europea a cargo de Empleo, Roxana Minzatu, y la comisaria europea de Igualdad, Hadja Lahbib, hicieron este llamamiento a los países de la UE.

La transparencia salarial, dijeron, "ayuda a exponer diferencias injustas y facilita enfrentar la discriminación y asegurar salarios igualitarios", pero también beneficia a las empresas al ayudarles a atraer y retener talento, reducir los costes de contratación y mejorar la motivación del personal.

"Pero la legislación sólo cumple si se implementa plenamente. Los retrasos al poner en marcha las nuevas normas perjudican tanto nuestra lucha por la igualdad de género como nuestra competitividad", apuntan ambas representantes del Ejecutivo comunitario, institución que aún no ha abierto expediente a ninguno de los gobiernos que faltan por aplicar la directiva.

El Gobierno español aprobó esta misma semana en Consejo de Ministros la transposición de esta norma europea al ordenamiento jurídico nacional.

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Bruselas insistió en que la brecha salarial "no es inevitable" y que "no es sólo una cuestión de justicia y derechos", sino que cerrarla es "una inversión en la competitividad, productividad y crecimiento" del bloque comunitario.