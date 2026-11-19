"(...) no solo defendemos una postura firme y bien meditada. También estamos dispuestos a entrar en negociaciones. Asimismo, contamos con una posición negociadora coordinada. No corresponde al agresor en este conflicto plantear exigencias de seguridad poco realistas. En ese punto todos estamos más que de acuerdo", dijo en una rueda de prensa tras la Coalición de Voluntarios.

Sin embargo, añadió, Europa está dispuesta "a entablar debates serios sobre el tema de la seguridad europea, siempre que ello vaya de la mano de negociaciones serias y, por supuesto, únicamente bajo la condición de que exista una paz entre Ucrania y Rusia".

Burnham, cuyo país es uno de los cinco designados para unas eventuales negociaciones directas con Rusia por parte de Europa, junto a Alemania, Francia, Italia y Polonia, además de representantes de la Comisión Europea (CE), el Consejo Europeo y de la OTAN, dejó claro además que el continente "nunca antes" ha estado "tan fuerte y cohesionado como lo es hoy con respecto al apoyo al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y al pueblo de Ucrania".

El Reino Unido anunció este jueves con motivo de la cumbre de la Coalición de Voluntarios que entregará a Ucrania más de mil drones de ataque de largo alcance como parte de un nuevo paquete de 260 millones de libras (309 millones de euros) para reforzar la defensa ucraniana ante la agresión rusa.

Además, Londres -junto con Oslo- anunció una aportación conjunta de más de 100 millones de libras esterlinas (unos 119 millones de euros) para financiar dos modernas embarcaciones de ataque rápido destinadas a Ucrania.

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"Espero que hoy este mensaje también se haya entendido con total claridad en Moscú. Como he dicho: mientras resulte necesario, estaremos al lado de Ucrania y no cejaremos en nuestro apoyo. Se trata de un respaldo inquebrantable", enfatizó Burnham.

Indicó que "esta es una situación en la que nadie puede ganar. Todos pierden. El mayor perdedor es quizá Rusia. Rusia está perdiendo tantas vidas humanas en tres meses como las que perdió en los nueve años enteros que duró el conflicto entre la Unión Soviética y Afganistán hace muchos, muchos años", dijo.

"Aquello ya fue una catástrofe, pero la pérdida de vidas humanas se aprecia ahora en una magnitud mucho mayor. Con ello han ganado el 0,2 % del territorio ucraniano: un precio muy alto", señaló.

El canciller alemán, Friedrich Merz, había dicho pocos minutos antes que "solo en octubre, Moscú ha perdido más de 50.000 soldados".

"Es una cifra equivalente a la de las bajas sufridas por las tropas estadounidenses durante los casi 20 años que duró la guerra de Vietnam. Rusia pierde esa cantidad en un solo mes. Por eso, Rusia debe comprender que ha llegado el momento de deponer las armas", afirmó el jefe de Gobierno germano en la misma rueda de prensa.