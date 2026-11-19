"El intenso calor y la sequía, agravados por el cambio climático provocado por el ser humano y las fuertes condiciones de El Niño, han contribuido a una actividad excepcional de incendios en toda Indonesia y Papúa Nueva Guinea", indicó este jueves en un informe ese servicio del programa espacial europeo, con sede en Bonn (oeste de Alemania).

Según el documento, que cuenta con datos de hasta el pasado sábado, esos incendios, que han asolado en Indonesia más de 88.000 kilómetros cuadrados -prácticamente el equivalente a la región española de Andalucía-, se han cobrado vidas humanas, han generado enfermedades, han puesto en peligro a animales y han entorpecido cadenas de suministro globales.

El Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio (CREA), de acuerdo con Copernicus, señaló que "el humo de estos incendios ha provocado hasta la fecha la muerte de más de 5.250 personas y 400.000 infecciones respiratorias en todo el país".

Debido a los fuegos la calidad del aire en Malasia, Filipinas y Singapur se deterioró sensiblemente.

Precisamente esa ciudad-estado asiática "sufrió uno de sus peores episodios de niebla tóxica en años, con un coste económico estimado en miles de millones de dólares".

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Mark Parrington, científico del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (CEPMPM), responsable de Copernicus, destacó que "la persistencia de los incendios" permite prever el impacto sobre "la calidad del aire" en Indonesia y en el medio marítimo en general, además de "importantes problemas de salud y una visibilidad reducida".

Además, los incendios generaron una cantidad emisiones estimadas de 200 megatoneladas de carbono.

Esa cantidad es el tercer mayor registro desde 2003 y está muy cerca de lo contabilizado en 2006, aunque lejos del récord de 2015.

En 2015, las emisiones alcanzaron casi los 400 megatonledas, según datos del Sistema Global de Asimilación de Incendios de Copernicus.

Tanto 2006 como 2015 fueron años en los que se produjo el Niño, fenómeno climático marcado por una subida de las temperaturas de las aguas tropicales del océano Pacífico y que también está asociado a anomalías climáticas en Asia y Norteamérica.

"Aunque coinciden con las emisiones provocadas por los incendios en Indonesia observadas en los años de El Niño, los niveles de este año fueron muy superiores a los registrados en los últimos años", se detalla en alusión a los datos de emisiones por incendios recogidos por Copernicus en su informe.

"Las emisiones provocadas por los incendios de 2026 también contrastaron notablemente con las de la estación seca del año pasado, que fueron especialmente bajas", agregó el servicio del programa espacial europeo, que aludió a los notorios esfuerzos hechos por Indonesia en materia de prevención de incendios con otros países del sudeste asiático.

El Niño desempeña un papel crucial en el alza de las emisiones, pues ese fenómeno y el cambio climático dan lugar a "altas temperaturas y falta de lluvias" que favorecen una campaña de incendios "excepcional", de acuerdo con Laurence Rouil, directora del Servicio de Vigilancia de la Atmósfera de Copernicus.

"El Niño puede contribuir a los grandes incendios en el sudeste asiático, pero no es el único factor", concluyó.